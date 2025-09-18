Q Investements International Ltd

Компания Q Investments International Ltd - современное агентство недвижимости со штаб-квартирой в Вестминстере, Лондон. Обладая более чем 20-летним опытом работы в отрасли, мы специализируемся на продажах элитной недвижимости, инвестициях в покупку, приобретении активов и управлении недвижимостью в Великобритании и на международном уровне.
Наш кураторский портфель включает в себя элитные апартаменты, новостройки таунхаусов, пентхаусы на берегу реки и жилую недвижимость в самых востребованных местах Лондона, включая Mayfair, Kensington, Knightsbridge, Marylebone, White City, Westminster, Battersea и Nine Elms. Мы также предлагаем эксклюзивный доступ к новым разработкам, таким как Trent Park, Hendon Waterside и Royal Arsenal Riverside.
Мы гордимся тем, что предоставляем услуги VIP-уровня, используем передовые проптех-решения и сохраняем репутацию непреодолимой целостности. Независимо от того, являетесь ли вы глобальным инвестором или местным покупателем, наша команда стремится максимизировать вашу отдачу от инвестиций посредством стратегического поиска недвижимости, консультирования по вопросам развития и оптимизации портфеля.
Продажа и приобретение недвижимости
Роскошные продажи жилья: квартиры, пентхаусы, таунхаусы
Внеплановые и новые источники недвижимости
Приобретение и ликвидация стратегических активов
Высокодоходные инвестиции buy-to-let
Инвестиционный консультант
Структурирование и оптимизация портфеля
Стратегии выхода на рынок для международных инвесторов
Анализ ROI и прогнозирование роста капитала
Доступ к эксклюзивным разработкам в основных зонах Лондона
Управление имуществом
Сквозное управление жилыми и коммерческими активами
Арендатор источник, скрининг и администрирования аренды
Координация технического обслуживания и финансовая отчетность
Вакантный надзор за имуществом и безопасность
Международные имущественные услуги
Упрощение трансграничных инвестиций
Юридические и налоговые консультации через надежных партнеров
Многоязычная поддержка и помощь в переселении
Глобальные списки в ОАЭ, Европе и на развивающихся рынках
Консалтинг недвижимости
Консультирование по вопросам развития для землевладельцев и строителей
Исследования рынка и технико-экономические обоснования
Брендинг и стратегия запуска новых разработок
Услуги по оценке продаж, аренды и рефинансирования