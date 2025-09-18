Q Investements International Ltd

Об агентстве

Компания Q Investments International Ltd - современное агентство недвижимости со штаб-квартирой в Вестминстере, Лондон. Обладая более чем 20-летним опытом работы в отрасли, мы специализируемся на продажах элитной недвижимости, инвестициях в покупку, приобретении активов и управлении недвижимостью в Великобритании и на международном уровне.

Наш кураторский портфель включает в себя элитные апартаменты, новостройки таунхаусов, пентхаусы на берегу реки и жилую недвижимость в самых востребованных местах Лондона, включая Mayfair, Kensington, Knightsbridge, Marylebone, White City, Westminster, Battersea и Nine Elms. Мы также предлагаем эксклюзивный доступ к новым разработкам, таким как Trent Park, Hendon Waterside и Royal Arsenal Riverside.

Мы гордимся тем, что предоставляем услуги VIP-уровня, используем передовые проптех-решения и сохраняем репутацию непреодолимой целостности. Независимо от того, являетесь ли вы глобальным инвестором или местным покупателем, наша команда стремится максимизировать вашу отдачу от инвестиций посредством стратегического поиска недвижимости, консультирования по вопросам развития и оптимизации портфеля.