  Великобритания
  Великобритания
  Долгосрочная аренда
  Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Великобритании

Лондон
600
Англия
613
Вестминстер
4
Сити
9
613 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 4
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Welcome to a world of luxury and style, where trad…
$7,437
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 3 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Этаж 2
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This is a very unique interior designed newly buil…
$11,713
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 3 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 2/15
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Situated in the heart of the Paddington Basin, thi…
$9,546
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 8 м²
Этаж 6/9
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Two 2 Bedroom Apartment in a new build developmen…
$6,880
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Вестминстер, Великобритания
Квартира 2 спальни
Вестминстер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 7/7
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Living in this luxurious two-bedroom apartment in …
$7,056
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Welcome to this stunning two-bedroom flat in Kensi…
$6,149
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 3/10
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Presenting an impressive, professionally designed …
$4,129
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Modern 2 Bedroom Apartment with Balcony to Rent in…
$661,784
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 6/6
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Fully Furnished 2 Bedroom Fully Serviced Furnished…
$10,250
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 3 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 174 м²
Количество этажей 4
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This unique interior designed newly built three-be…
$16,456
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 6/15
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: The apartment comprises a wonderful open plan kitc…
$4,217
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 5/7
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: New Build Fully Furnished 2 Bedroom Apartment with…
$10,536
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/10
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Available Furnished & Unfurnished: Two Bedroom Apa…
$7,203
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Available Furnished & Unfurnished: 2 Bedroom Apart…
$6,095
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Fully Furnished 1 Bedroom Apartment with Balcony t…
$609,075
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 3 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 3/11
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: London is a city of many wonders, from the beautif…
$11,712
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 2/2
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Interior Designed Riverview 2 Bedroom Penthouse Ap…
$8,560
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Уэмбли, Великобритания
Квартира 2 спальни
Уэмбли, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 9
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This is a unique brand new apartment with large te…
$3,068
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 10
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: A newly refurbished Fully Furnished Serviced apart…
$20,682
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 3 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 8 м²
Этаж 4/15
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: A stunning interior designed apartment with water …
$9,723
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 5 м²
Этаж 9/12
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Boasting approximately 50 square metres of well-co…
$3,318
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 7 м²
Этаж 1
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: 1 Bedroom Apartment with swimming pool and spa acc…
$6,641
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 7 м²
Этаж 3/7
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Indulge in the epitome of luxury living with this …
$10,307
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/8
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Fully Furnished and equipped 1 Bedroom Apartment w…
$7,126
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3/7
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Introducing a recently refurbished apartment with …
$6,552
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Beautiful 1 Bedroom Apartment to Rent in Nine Elms…
$4,099
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 3/10
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: An impressive interior designed 886 Sq Ft two-bedr…
$6,325
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 8 м²
Количество этажей 4
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Two Bedroom Penthouse Apartment to Rent in the new…
$8,316
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Fully Furnished 2 Bedroom apartment to Rent in Can…
$5,826
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 3 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 6 м²
Количество этажей 5
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Victorian white stucco fronted property in Kensing…
$12,005
в месяц
Оставить заявку

