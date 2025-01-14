Квартира в новостройке Spacious 2-Bedroom Apartment with Park Views in Sunningdale, Berkshire

Эта стильная 2-комнатная квартира предлагает роскошную жизнь в самом сердце Саннингдейла, Беркшир. Охватывая 1 004 кв. футов (93 кв. м), квартира предназначена для обеспечения комфорта и стиля, с просторной кухней открытой планировки, столовой и гостиной, которая выходит на частную террасу с непрерывным видом на историческую парковую зону.

Кухня продуманно спроектирована с шкафом в стиле шейкера, интегрированными приборами Siemens и напольным покрытием с эффектом дерева, уложенным в узор сельди. Спальня включает в себя установленные шкафы с шейкерными дверями и стильную ванную комнату. Вторая спальня также выигрывает от установленных шкафов, а в семейной ванной комнате есть элегантная фарфоровая настенная плитка, флейтованное стеклянное тщеславие и полотенцесушители с подогревом для дополнительного комфорта.

Это свойство расположено в красиво озелененных местах с водными особенностями, спокойными садами, игровыми площадками и велосипедными маршрутами. Разработка включает выделенные парковочные места с провизией для будущей зарядки электромобилей, что делает его идеальным для современной, устойчивой жизни.

Идеально расположенный всего в 10 милях от Хитроу и в 27 милях от центра Лондона, отель предлагает мирное убежище с удобным доступом как к сельской местности, так и к городу. Sunningdale Park - это действительно особое место, сочетающее в себе историческое очарование с современным дизайном и идеально подходит для тех, кто ищет сочетание комфорта, роскоши и удобства.