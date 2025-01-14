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Квартира в новостройке Spacious 2-Bedroom Apartment with Park Views in Sunningdale, Berkshire

Sunningdale, Великобритания
от
$1,21 млн
BTC
14.3979414
ETH
754.6576661
USDT
1 196 743.1545957
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25745
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Великобритания
  • Область / штат
    Англия
  • Район
    Беркшир
  • Деревня
    Sunningdale

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

О комплексе

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Эта стильная 2-комнатная квартира предлагает роскошную жизнь в самом сердце Саннингдейла, Беркшир. Охватывая 1 004 кв. футов (93 кв. м), квартира предназначена для обеспечения комфорта и стиля, с просторной кухней открытой планировки, столовой и гостиной, которая выходит на частную террасу с непрерывным видом на историческую парковую зону.

Кухня продуманно спроектирована с шкафом в стиле шейкера, интегрированными приборами Siemens и напольным покрытием с эффектом дерева, уложенным в узор сельди. Спальня включает в себя установленные шкафы с шейкерными дверями и стильную ванную комнату. Вторая спальня также выигрывает от установленных шкафов, а в семейной ванной комнате есть элегантная фарфоровая настенная плитка, флейтованное стеклянное тщеславие и полотенцесушители с подогревом для дополнительного комфорта.

Это свойство расположено в красиво озелененных местах с водными особенностями, спокойными садами, игровыми площадками и велосипедными маршрутами. Разработка включает выделенные парковочные места с провизией для будущей зарядки электромобилей, что делает его идеальным для современной, устойчивой жизни.

Идеально расположенный всего в 10 милях от Хитроу и в 27 милях от центра Лондона, отель предлагает мирное убежище с удобным доступом как к сельской местности, так и к городу. Sunningdale Park - это действительно особое место, сочетающее в себе историческое очарование с современным дизайном и идеально подходит для тех, кто ищет сочетание комфорта, роскоши и удобства.

Местонахождение на карте

Sunningdale, Великобритания

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Квартира в новостройке Spacious 2-Bedroom Apartment with Park Views in Sunningdale, Berkshire
Sunningdale, Великобритания
от
$1,21 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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