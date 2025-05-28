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Виза Global Talent в Великобритании — для лидеров в науке, технологиях и искусстве

Великобритания Великобритания
Срок получения: от 2 месяцев
Расходы: от
$5,698
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Виза Global Talent в Великобритании — для лидеров в науке, технологиях и искусстве
ВНЖ
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Описание Описание
Преимущества Преимущества

О программе иммиграции

Виза Global Talent предназначена для признанных лидеров и перспективных специалистов в области науки, цифровых технологий, искусства и культуры. Она предоставляет возможность жить и работать в Великобритании без необходимости наличия предложения о работе или спонсора.

Преимущества

  • Нет требований к наличию предложения о работе или спонсора

  • Гибкость в выборе работодателя, возможность работать фрилансером или открыть собственный бизнес

  • Возможность подачи на постоянное место жительства через 3 года (для признанных лидеров) или через 5 лет (для перспективных специалистов)

  • Возможность привезти с собой семью (партнер и дети)

  • Нет требований по уровню английского языка или минимальной зарплатеThe University of Edinburgh

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 2 месяцев
Расходы
Расходы
от
$5,698
Требования к заявителю

  • Возраст от 18 лет

  • Подтверждение статуса признанного лидера или перспективного специалиста в одной из следующих областей:

    • Наука и исследовательская деятельность

    • Цифровые технологии

    • Искусство и культура

  • Получение одобрения от соответствующего органа или наличие престижной международной награды

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Виза Global Talent в Великобритании — для лидеров в науке, технологиях и искусстве
Великобритания Великобритания
от
$5,698
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