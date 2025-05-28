Виза Global Talent в Великобритании — для лидеров в науке, технологиях и искусстве

Виза Global Talent предназначена для признанных лидеров и перспективных специалистов в области науки, цифровых технологий, искусства и культуры. Она предоставляет возможность жить и работать в Великобритании без необходимости наличия предложения о работе или спонсора.
Преимущества
Нет требований к наличию предложения о работе или спонсора
Гибкость в выборе работодателя, возможность работать фрилансером или открыть собственный бизнес
Возможность подачи на постоянное место жительства через 3 года (для признанных лидеров) или через 5 лет (для перспективных специалистов)
Возможность привезти с собой семью (партнер и дети)
Нет требований по уровню английского языка или минимальной зарплатеThe University of Edinburgh
Возраст от 18 лет
Подтверждение статуса признанного лидера или перспективного специалиста в одной из следующих областей:
Наука и исследовательская деятельность
Цифровые технологии
Искусство и культура
Получение одобрения от соответствующего органа или наличие престижной международной награды