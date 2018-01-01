TrustPoint

Описание

Trust Poınt (Точка Доверия) – это ведущая компания в Алании, обладающая знаниями и опытом в сфере недвижимости. В нашем штате есть собственный Индекс Потребительских Цен ИПЦ (бухгалтерия) и команда квалифицированных адвокатов, так что мы с легкостью займёмся всеми вашими вопросами по налоговым кодам, по документам, подтверждающим право собственности, а также вопросами по правам на банковские и иммиграционные услуги.

Вы должны знать, что если вы инвестируете в недвижимость сумму не менее 250 000 долларов США, то вы можете легко получить право на получение гражданства Турции.

В портфолио нашей компании вы найдёте квартиры, уже готовые к вашему переезду, которые откроют вам лёгкий путь на получение турецкого гражданства!

Члены нашей команды говорят на Арабском, Русском, Английском, Немецком языках и Фарси. Каждый участник нашей команды имеет Сертификат Эксперта по Недвижимости.

Наши клиенты имеют для нас огромное значение

Каждый шаг нашего сотрудничества конфиденциален и обсуждается только между нами, каждый отдельный контракт находится под нашим пристальным адвокатским контролем. Приезжайте в Аланию, проводите время с любимым человеком, посещайте красивые места, расслабляйтесь под солнцем, а в это время мы будем заниматься вашими проблемами! Вы совершенно точно не останетесь одиноки в Алании! Мы станем вашими лучшими друзьями!