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TrustPoint

Турция, Oba Mah. Ahmet Tokuş Cad. No:7 07400 Alanya – Antalya Türkiye
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TrustPoint
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2015
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
trustpoint.com.tr
Описание

Trust Poınt (Точка Доверия) – это ведущая компания в Алании, обладающая знаниями и опытом в сфере недвижимости. В нашем штате есть собственный Индекс Потребительских Цен ИПЦ (бухгалтерия) и команда квалифицированных адвокатов, так что мы с легкостью займёмся всеми вашими вопросами по налоговым кодам, по документам, подтверждающим право собственности, а также вопросами по правам на банковские и иммиграционные услуги.

Вы должны знать, что если вы инвестируете в недвижимость сумму не менее 250 000 долларов США, то вы можете легко получить право на получение гражданства Турции.
В портфолио нашей компании вы найдёте квартиры, уже готовые к вашему переезду, которые откроют вам лёгкий путь на получение турецкого гражданства!

Члены нашей команды говорят на Арабском, Русском, Английском, Немецком языках и Фарси. Каждый участник нашей команды имеет Сертификат Эксперта по Недвижимости.

Наши клиенты имеют для нас огромное значение

Каждый шаг нашего сотрудничества конфиденциален и обсуждается только между нами, каждый отдельный контракт находится под нашим пристальным адвокатским контролем. Приезжайте в Аланию, проводите время с любимым человеком, посещайте красивые места, расслабляйтесь под солнцем, а в это время мы будем заниматься вашими проблемами! Вы совершенно точно не останетесь одиноки в Алании! Мы станем вашими лучшими друзьями!

Услуги

Специальные Услуги

Мы можем забронировать для вас гостиницу и авиабилеты, и в случае, если вы приобретаете недвижимость, мы с удовольствием оплатим расходы по перелёту!

Наши агенты в Турции
Görkem Ekiz
Görkem Ekiz
147 объектов
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Kultu Elmak Gayrimenrul
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Alanya Smart Invest
3 объекта

Кто мы?

Мы – молодая, интернациональная сплоченная команда опытных риелторов. Коллектив нашего агентства собран исключительно из любящих своё дело людей, опытных профессионалов и талантливых личностей, способных решать задачи любой сложности и сделать лучшую подборку недвижимости по предпочтениям клиента. Агентство «Smart Invest» был открыт в сентябре 2019 года в г. Аланья господином Мустафа Генджер. Соучредитель компании благополучно окончил Анкаринский университет, факультет предпринимательства и управление бизнесом. Руководство и все сотрудники нашего агентства имеют серьёзный опыт работы в области недвижимости, хорошо знакомы со всеми тонкостями специфики своей работы.

Почему стоит выбрать «Smart Invest»

10 причин обратиться к нам:

Командный подход. Быстрые сроки покупки и продажи объекта недвижимости;

Прозрачность и надежность при проведении сделок купли-продажи недвижимости; ориентация на удовлетворение потребностей своих клиентов; высокий послепродажный сервис; индивидуальный подход к клиентам, честные, открытые отношения; профессиональное ориентирование на рынке недвижимости Нижнего Новгорода; регулярные отчеты перед клиентом о работе и состоянии рынка; Внимание к деталям и надежные каналы проверки документов; Мы располагаем внушительной базой недвижимости, которая обновляется несколько раз в день; Комфортное взаимодействие. Если Вы выбираете нашу компанию, то Вам предоставляются услуги риэлтора по недвижимости, который будет работать персонально с Вами.

Покупка недвижимости (в частности, жилья) за рубежом гражданами России и СНГ уже не является несбыточной мечтой. Приобретение квартиры или дома в любом городе Турции доступно жителям всего мира. Иметь собственную жилую площадь за границей – очень выгодная инвестиция.

Наши специалисты помогут Вам правильно оценить ситуацию на рынке недвижимости, выбрать наиболее подходящий вариант и грамотно организовать прозрачную сделку. Мы сопровождаем наших клиентов всегда: даже после того, как они приняли квартиру и получили ключи.

Deniz Emlak
2 объекта

Недвижимость в Турции

Мы находим для Вас самые интересные варианты недвижимости, а именно: квартиры, виллы, земельный участи и ведем для Вас онлайн показы объектов, переговоры с собственником.

Extra Property
5 объектов

Наша консалтинговая компания в сфере недвижимости предоставляет услуги по инвестициям и управлению недвижимостью местным и иностранным инвесторам в Турции. Благодаря пониманию процесса роста капитала, оценки имущества и постоянно меняющихся тенденций развития рынка мы предлагаем гарантированные инвестиционные стратегии в сочетании с достоверной аналитической информацией о турецкой недвижимости. Мы не ограничиваемся традиционными инвестиционными стратегиями при покупке, продаже или управлении активами, а постоянно находим инновационные решения для наших клиентов. В нашем портфолио – более 300 объектов жилой и коммерческой недвижимости, что позволяет нашим покупателям выбирать лучшее из того, что предлагают ведущие застройщики по всей Турции.  

Realtorinturkey
1 339 объектов

Компания Realtor in Turkey предоставляет услуги и проекты в сфере строительства, девелопмента, продажи и аренды недвижимости в Турции. Целью нашей компании является формирование активного инвестиционного рынка недвижимости в Турции на базе собственного успешного опыта оказания риэлторских, строительных и девелоперских услуг, основанных на добросовестном, прозрачном и безупречном отношении к каждому клиенту. Мы стремимся совершенствовать комплекс всех предоставляемых нами услуг, выстраивать долгосрочные плодотворные отношения с партнерами и клиентами, постоянно увеличивать базу объектов недвижимости, разрабатывать и реализовывать новые проекты в сфере девелопмента и инвестиций.

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