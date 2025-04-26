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Отели в Великобритании

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3 объекта найдено
Отель 2 100 м² в Dadford, Великобритания
Отель 2 100 м²
Dadford, Великобритания
Количество спален 1
Площадь 2 100 м²
Представленный к продаже отель находится в самом солнечном городе Великобритании, Истборн, в…
$3,33 млн
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Отель с известной отельной сетью в Лондоне в Сити, Великобритания
Отель с известной отельной сетью в Лондоне
Сити, Великобритания
Число комнат 200
Отель в Лондоне с управляющей компанией. Может быть также приобретен без управляющей комп…
$36,08 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
5* Отель в центре Лондона/ долгосрочная аренда с всемирно известной отельной сетью в Вестминстер, Великобритания
5* Отель в центре Лондона/ долгосрочная аренда с всемирно известной отельной сетью
Вестминстер, Великобритания
Число комнат 125
Площадь 7 500 м²
5* Отель ( off market объект), с длительным договором управления с всемирно известной отельн…
$166,09 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Realting.com
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Типы недвижимости в Великобритании

коммерческая недвижимость
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