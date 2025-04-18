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Жильё в Кенте, Великобритания

Tonbridge and Malling
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7 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Hildenborough, Великобритания
Квартира 2 спальни
Hildenborough, Великобритания
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Ощутите роскошь жизни в этих апартаментах с 2 спальнями, площадью 817 кв. футов с балконом, …
$787,983
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Квартира 4 спальни в Hildenborough, Великобритания
Квартира 4 спальни
Hildenborough, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Эта красивая вилла с 4 спальнями и 3 ванными комнатами в востребованном районе Инжекум предл…
$1,48 млн
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Квартира 4 спальни в Hildenborough, Великобритания
Квартира 4 спальни
Hildenborough, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Этот потрясающий отдельно стоящий дом предлагает 1846 кв. футов тщательно спроектированного …
$1,20 млн
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Квартира 3 спальни в Hildenborough, Великобритания
Квартира 3 спальни
Hildenborough, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Beachfront Health-Themed Complex в Лефке, Северный Кипр Расположенная в тихом районе Газиве…
$1,59 млн
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Квартира 5 спален в Hildenborough, Великобритания
Квартира 5 спален
Hildenborough, Великобритания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Этот дом площадью 2239 кв. футов может похвастаться садом, выходящим на юго-запад, и двойным…
$1,90 млн
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Квартира 3 спальни в Paddock Wood, Великобритания
Квартира 3 спальни
Paddock Wood, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Добро пожаловать в потрясающий новый комплекс на южной окраине Paddock Wood, предлагающий ко…
$675,863
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Квартира 3 спальни в Hildenborough, Великобритания
Квартира 3 спальни
Hildenborough, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Почувствуйте вершину изысканности в этом пентхаусе с 3 спальнями. Площадью 1506 кв. футов, о…
$1,26 млн
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