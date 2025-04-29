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Жильё в Манчестере, Великобритания

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Манчестер, Великобритания
Квартира 2 спальни
Манчестер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Представляем первые в Великобритании региональные брендированные резиденции, сочетающие роск…
$992,838
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Параметры недвижимости в Манчестере, Великобритания

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