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Golden House

EC1N 8JY London, 67068 Hatton Garden, flat 34
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Golden House
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2014
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Описание

Специалисты компании GOLDEN HOUSE, Киев, Украина оказывают полный комплекс услуг по таким направлениям, как: Продажа. Мы предлагаем комплекс решений для владельцев недвижимости, позволяющих продать объект по максимальной рыночной цене. Методика реализации основана на фундаментальных исследованиях рынка и тенденций его изменения. С нами выгодно и удобно!  С нами вы получите максимальную выгоду! Покупка. Специалисты компании оказывают услугу по подбору объекта недвижимости и сопровождению сделки. Мы предлагаем качественный сервис и высокую результативность. С нами вы найдете лучшее предложение на рынке! Управление недвижимостью. Наша компания помогает владельцам увеличить доходы за счет программы повышения ликвидности и эффективности использования недвижимости, разрабатываемой индивидуально для каждого объекта. Зарубежная недвижимость. Оказываем консультационные услуги в вопросе покупки земельных участков, коммерческой и жилой недвижимости, а также инвестирования в строительство за рубежом.

Услуги

Продажа недвижимости; Покупка недвижимости; Управление коммерческой недвижимостью.

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В нашей базе более 700 объектов недвижимости, в том числе от ведущих застройщиков, работа с которыми проверена годами и опытом. Сотни совместно успешных сделок подтверждают профессионализм и гарантии, которые мы предоставляем нашим клиентам.

www.deniz-estate.com

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