Специалисты компании GOLDEN HOUSE, Киев, Украина оказывают полный комплекс услуг по таким направлениям, как: Продажа. Мы предлагаем комплекс решений для владельцев недвижимости, позволяющих продать объект по максимальной рыночной цене. Методика реализации основана на фундаментальных исследованиях рынка и тенденций его изменения. С нами выгодно и удобно! С нами вы получите максимальную выгоду! Покупка. Специалисты компании оказывают услугу по подбору объекта недвижимости и сопровождению сделки. Мы предлагаем качественный сервис и высокую результативность. С нами вы найдете лучшее предложение на рынке! Управление недвижимостью. Наша компания помогает владельцам увеличить доходы за счет программы повышения ликвидности и эффективности использования недвижимости, разрабатываемой индивидуально для каждого объекта. Зарубежная недвижимость. Оказываем консультационные услуги в вопросе покупки земельных участков, коммерческой и жилой недвижимости, а также инвестирования в строительство за рубежом.
Продажа недвижимости; Покупка недвижимости; Управление коммерческой недвижимостью.