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Виллы с видом на море в Умм-эль-Кайвайне, ОАЭ

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4 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 799 м²
Количество этажей 2
Удивительный вид на море Вильи L BEST PRICE L NO КОМИССИЯ !!Мы рады предложить удивительный …
$680,536
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Вилла 4 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 780 м²
AL WASAYEF REAL ESTATE | Лучшее предложение | 0% Агентская платаЛучшее горячее предложение!!…
$705,045
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Вилла 5 комнат в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 340 м²
Al Wasayef Real Estate предлагает 5 спальных вилл, все мастерами планировки комнат. с уникал…
$1,09 млн
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Вилла 4 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 773 м²
Жилой комплекс Ajmal Makan на набережной Шарджи - это первый жилой курорт в Шардже с видом н…
$735,273
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Параметры недвижимости в Умм-эль-Кайвайне, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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