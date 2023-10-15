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Виллы с бассейном в Umm al-Quwain, ОАЭ

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с видом на море в Umm Al Quwain, ОАЭ
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с видом на море
Umm Al Quwain, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 799 м²
Количество этажей 2
Удивительный вид на море Вильи L BEST PRICE L NO КОМИССИЯ !!Мы рады предложить удивительный …
€647,359

Параметры недвижимости в Umm al-Quwain, ОАЭ

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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