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Продажа вилл с бассейном в Умм-эль-Кайвайне, ОАЭ

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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 799 м²
Количество этажей 2
Удивительный вид на море Вильи L BEST PRICE L NO КОМИССИЯ !!Мы рады предложить удивительный …
$680,536
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Вилла 6 комнат в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 448 м²
Количество этажей 2
Проект Ultra-Luxury класса расположен на острове естественного происхождения, омываемый вода…
$2,89 млн
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Параметры недвижимости в Умм-эль-Кайвайне, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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