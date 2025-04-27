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Квартиры и апартаменты с бассейном в Шардже, ОАЭ

Аш-Шарджа
7
Al Hamriyah
9
Квартира Удалить
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12 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 8/50
Остров Марьям — один из самых престижных прибрежных проектов в Шардже, сочетающий роскошный …
$470,912
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 48/50
Откройте для себя утонченную прибрежную жизнь в этих элегантных апартаментах в Шардже с пано…
$470,910
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Квартира 1 комната в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 комната
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 12
Откройте для себя изысканный стиль жизни у моря в меблированных апартаментах и пентхаусах с …
$682,934
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RCST RCST
Квартира 3 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 9/12
Эти изысканные пляжные апартаменты в Шардже предлагают изысканный образ жизни с элегантными …
$1,51 млн
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Квартира 1 комната в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 комната
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 695 м²
Al Wasayef Real Estate Company объявляет об одном из самых сильных проектов в Шардже, объявл…
$150,050
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Квартира 3 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Откройте для себя роскошную жизнь у моря с меблированными апартаментами и пентхаусами с 1 до…
$1,37 млн
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Аль-Мамзар, Шарджа — это престижный прибрежный район, известный своей спокойной атмосферой, …
$330,206
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Квартира 2 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя исключительные апартаменты с 1 и 2 спальнями в самом сердце Шарджи — в рай…
$823,813
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Квартира 1 комната в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 комната
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Aljada — это масштабный проект в самом центре Шарджи, который объединяет в себе жильё, работ…
$649,065
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Квартира 1 комната в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 комната
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 15/50
Faradis Tower by Tiger – Modern apartments in the heart of Shardza ​​ Faradist powertopres…
$248,648
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Агентство
RCST Real Estate
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 2 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 9/12
Откройте для себя изысканную жизнь на побережье с меблированными апартаментами от одной до ч…
$938,191
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Квартира в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 379 м²
Остров Марьям - это красивая водная застройка в центре города Шарджа, состоящая из безупречн…
$103,211
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Типы недвижимости в Шардже

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Шардже, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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