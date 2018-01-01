Таунхаусы Malta в окружении лагун и песчаных пляжей, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €242,000

Сдача в: 2024

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты-студио, расположенные в Jumeirah Village Triangle, известном как Belmont Residence от Ellington Properties Основные моменты; Невысокий пятиэтажный фасад с уровнем подиума Развитие вдохновлено столичным лондонским Сити Отличный образ жизни с привлекательными вариантами плана оплаты Семейное закрытое сообщество с отдыхом и развлечениями Удобства и удобства; Studio 1 ванна без мебели BUA; 654 кв. Прачечная Балкон / Терраса Лифт, Лобби и Зона ожидания Приемная зона Столовая и Розничная зона Ресторан и Кафе Бассейн тренажерный зал Район барбекю Медицинский центр Детская игровая площадка Досуг и Парк Баскетбол и теннисный корт Спа и Сауна Пляжный волейбол Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Школа и Институт Доступ к пляжу Торговая и супермаркетная зона Йога и Медитация Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 2828