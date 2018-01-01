Новая высотная резиденция Creek Vista Heights рядом с Бурдж Халифа и международным аэропортом, Nad Al Sheba, Дубай, ОАЭ

Предлагаются новые апартаменты премиум класса с различными планировками. Из окон квартир открываются виды на Бурдж-Халифа, Даунтаун Дубай, Дубайский канал и город.
Элитная резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, детскими площадками, живописными видами, крытой парковкой.
Окончание строительства - июнь 2026 года.Оплата
60% - во время строительства
40% - по завершении строительстваУдобства и оснащение в доме
Недвижимость находится в престижном районе, рядом с автомагистралями и гольф-клубом.