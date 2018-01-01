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Новая высотная резиденция Creek Vista Heights рядом с Бурдж Халифа и международным аэропортом, Nad Al Sheba, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€477,324
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О комплексе

Предлагаются новые апартаменты премиум класса с различными планировками. Из окон квартир открываются виды на Бурдж-Халифа, Даунтаун Дубай, Дубайский канал и город.

Элитная резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, детскими площадками, живописными видами, крытой парковкой.

Окончание строительства - июнь 2026 года.

Оплата

60% - во время строительства

40% - по завершении строительства

Удобства и оснащение в доме
  • Полностью оборудованные кухни
  • Стенные шкафы в спальнях
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, рядом с автомагистралями и гольф-клубом.

  • Пляж Джумейра - 20 минут
  • Бурдж Халифа - 13 минут
  • Дубай Молл - 13 минут
  • Пальма Джумейра - 25 минут
  • Дубай Марина - 27 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 15 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая высотная резиденция Creek Vista Heights рядом с Бурдж Халифа и международным аэропортом, Nad Al Sheba, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€477,324
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