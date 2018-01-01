Новая высотная резиденция Creek Vista Heights рядом с Бурдж Халифа и международным аэропортом, Nad Al Sheba, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €369,476

Сдача в: 2025

VOLARE Район Arjan Проект с гарантированной доходностью 8% в течение 3-х лет!!! Срок сдачи - I 2025 г Volare – новый жилой комплекс, отличающийся своей величественностью и монументальностью. Располагаясь в жилом районе Arjan, что находится в Dubailand, проект предлагает изысканность его архитектурных решений. В нем органично сочетается величественный дизайн и элегантные планировки для особых ценителей. Безупречная отделка лишь дополняет органичные апартаменты, насыщая их нейтральной цветовой палитрой. Для отделки использовались исключительно высококачественные материалы премиум-класса, которые подчеркнут роскошный образ жизни. Панорамное остекление обеспечивает максимум естественного освещения. Volare – это целый спектр роскошных удобств, доступных для резидентов: Бассейн Беговые дорожки Бутики и магазины Детская игровая площадка Детский бассейн Зеленые насаждения Зона барбекю Игровая комната Инфинити бассейн Йога студия Кафе и рестораны Кинотеатр Консьерж-сервис Охрана и видеонаблюдение Парковочное место Парк Поле для гольфа Сад Сауна и парная СПА зона Спортивные площадки Тропический лес Фитнес-центр и тренажерный зал Жителям доступна развитая инфраструктура – все, что необходимо для комфортной жизни, располагается в непосредственной близости от жилого комплекса. Располагаясь в самом сердце Dubailand, который является крупнейшим жилым, развлекательным и туристическим районом, жилой комплекс Volare востребованным для инвестиций. Сообщество популярно как среди туристов, так и среди экспатов, что гарантирует стабильный заработок на недвижимости. В комплексе доступны апартаменты: 1 BED Премиум - от 68.7 m2 - от 279 000$ 2 BED - от - 109.1 m2 - от 410 000$ Проект имеет несколько планов оплаты на выбор при покупке апартаментов, каждый из которых имеет неоспоримые преимущества: I. Оплата 100% + 4%DLD Ежегодный гарантированный доход 8 % в течение 3 лет на этапе строительства!!! Гарантированный доход начинается на 22 день после 100% оплаты! II. Рассрочка до окончания строительства проекта 20% + 4% DLD - первый взнос 20% - через 5 месяцев 20% - через 10 месяцев 20% - через 15 месяцев 10% - через 20 месяцев 10% - на момент сдачи проекта Гарантированный доход 8% , начинается после сдачи проекта III. Рассрочка на 2 года после сдачи проекта Обязательное наличие чековой книжки!!! 20% + 4% DLD - первый взнос 1% - ежемесячно в течение 27 месяцев 10% - через 5 месяцев 10% - через 10 месяцев 9% - на момент сдачи проекта 1% - ежемесячно 24 месяца после завершения строительства IV. Стандартный план оплаты 20% + 4% DLD - первый взнос 10% - через 5 месяцев 10% - через 10 месяцев 10% - через 15 месяцев 50% на момент сдачи проекта