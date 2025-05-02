Вилла Arabian Hills Estate

Добро пожаловать в место, где вы можете жить жизнью, о которой всегда мечтали. Будучи самым желанным сообществом в ОАЭ, Arabian HIlls Estate - это место, где вы создадите свой идеальный дом и создадите свой идеальный образ жизни в ярком сообществе с исключительными удобствами, от выдающихся конных сооружений до плавательных лагун, торговых центров до курорта мирового класса и широкого спектра необычных впечатлений прямо на вашем пороге.

Побалуйте себя в мире безмятежности, всего в нескольких минутах от ярких впечатлений. Arabian Hills Estate ждет в самом сердце ОАЭ, предлагая беспрецедентное удобство с его близостью к крупным международным аэропортам и лучшим, что могут предложить Эмираты.

Подробности проекта

Оригинальное название: Arabian Hills Estate

Тип проекта: Мастер-планируемое жилое сообщество

Ожидаемое завершение: 2027

Цены начинаются с: AED 1,49M

размер участка

Villa Plots 12 000 кв. футов - 20 000 кв. футов

Участки особняка 20 000 кв. футов - 50 000 кв. футов

Mega Mansion Plots 50 000 кв. футов - 76 000 кв. футов

Участок недвижимости 76 000 кв. футов - 132 000 кв. футов

Региональные преимущества