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Вилла Arabian Hills Estate

Al Faqa, ОАЭ
от
$405,665
;
16
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26084
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Абу-Даби
  • Район
    Al Ain
  • Город
    Al Faqa'

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Перевод
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Добро пожаловать в место, где вы можете жить жизнью, о которой всегда мечтали. Будучи самым желанным сообществом в ОАЭ, Arabian HIlls Estate - это место, где вы создадите свой идеальный дом и создадите свой идеальный образ жизни в ярком сообществе с исключительными удобствами, от выдающихся конных сооружений до плавательных лагун, торговых центров до курорта мирового класса и широкого спектра необычных впечатлений прямо на вашем пороге.

Побалуйте себя в мире безмятежности, всего в нескольких минутах от ярких впечатлений. Arabian Hills Estate ждет в самом сердце ОАЭ, предлагая беспрецедентное удобство с его близостью к крупным международным аэропортам и лучшим, что могут предложить Эмираты.

Подробности проекта

  • Оригинальное название: Arabian Hills Estate
  • Тип проекта: Мастер-планируемое жилое сообщество
  • Ожидаемое завершение: 2027
  • Цены начинаются с: AED 1,49M

размер участка

  • Villa Plots 12 000 кв. футов - 20 000 кв. футов
  • Участки особняка 20 000 кв. футов - 50 000 кв. футов
  • Mega Mansion Plots 50 000 кв. футов - 76 000 кв. футов
  • Участок недвижимости 76 000 кв. футов - 132 000 кв. футов

Региональные преимущества

  • Защитите свой золотой ОАЭ виза
  • Среди самых безопасных стран мира
  • Передовая инфраструктура
  • Глобальное стратегическое местоположение
  • Высококлассные возможности образа жизни
  • Лучшие медицинские и образовательные учреждения
  • Минимальная налоговая экономика

Местонахождение на карте

Al Faqa, ОАЭ

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Вилла Arabian Hills Estate
Al Faqa, ОАЭ
от
$405,665
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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