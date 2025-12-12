Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Зейтинбурну
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Снять квартиру на долгий срок в Зейтинбурну, Турция

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 6 комнат в Зейтинбурну, Турция
Квартира 6 комнат
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 319 м²
Этаж 4/16
Роскошная квартира 5+1 в аренду в жилом комплексе Yedi Mavi в Стамбуле Эта квартира находитс…
$10,621
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти