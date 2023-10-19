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Многоуровневые квартиры в Зейтинбурну, Турция

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Зейтинбурну, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Исторические отреставрированные лофты в Зейти   Имея славную историю, этот проект имее…
€2,09 млн
Realting.com
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