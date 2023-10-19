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Дуплексы в Зейтинбурну, Турция

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2 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Зейтинбурну, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Количество этажей 3
Новая элитная резиденция в Зейтинбурну Рады Вам представить новую элитную резиденцию …
€998,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Зейтинбурну, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 1/3
Готовые Двухуровневые Квартиры в Фатихе, Стамбул. Квартиры «под ключ» расположены в районе Ф…
€342,000
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