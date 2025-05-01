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Квартиры с видом на море в Енишехире, Турция

двухкомнатные
4
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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Енишехир, Турция
Квартира 5 комнат
Енишехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 17
Квартиры в стильном проекте с бассейном в Мерсине, Енишехир Мерсин выделяется как город, кот…
$479,531
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