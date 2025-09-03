Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Ula
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Ula, Турция

Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Ula, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Ula, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
Квартиры в Мугле, Эсентепе, в охраняемом комплексе с полуолимпийским бассейном Эсентепе в Ул…
$189,611
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти