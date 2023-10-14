Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Ускюдар

Коммерческая недвижимость в Ускюдар, Турция

1 объект найдено
Коммерческая с бассейном, с сауной, с охраной в Ускюдар, Турция
Коммерческая с бассейном, с сауной, с охраной
Ускюдар, Турция
Площадь 283 м²
Этаж 1/1
Помещение для магазина в роскошном комплексе рядом с Босфором в СтамбулеРайон: Стамбул, Юскю…
€1,35 млн
Realting.com
Перейти