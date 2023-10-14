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Дуплексы с видом на горы в Трабзон, Турция

Ортахисар
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2 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 335 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€320,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 276 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€283,000

Параметры недвижимости в Трабзон, Турция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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