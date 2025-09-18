Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Тосья
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Тосья, Турция

1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Тосья, Турция
Вилла 4 комнаты
Тосья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 6 000 м²
Количество этажей 3
🍇 Виноградник с 3-этажным домом в Тося Язычам - инвестиции и возможности образа жизни 🌿Прода…
$313,000
Частный продавец
Языки общения
English
