Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Земельные участки
  4. Toroslar

Земельные участки в Toroslar, Турция

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Эгейский регион, Турция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Эгейский регион, Турция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 3195 кв.м. на острове Родос. На территории…
€1,50 млн
Земельные участки в Аланья, Турция
Земельные участки
Аланья, Турция
Площадь 7 743 м²
Этаж 1/1
Банановая теплица в южном районе Алании Район: Анталья, АланьяБанановая теплица 7743м2. Имее…
€394,194
Земельные участки в Аланья, Турция
Земельные участки
Аланья, Турция
Площадь 603 м²
Этаж 1/1
Земельный участок, KARGICAK DALKILIÇLI ARSAРайон: Анталья, Аланья#914
€176,176
Земельные участки в Анталья, Турция
Земельные участки
Анталья, Турция
Площадь 500 м²
ТИП НЕДВИЖИМОСТИ : ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ОКРУГ: КОРКУТЕЛИ РАЙОН: ТАШКЕСИИ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧ…
€20,712
Земельные участки с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Аланья, Турция
Земельные участки с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 1 369 м²
Этаж 2/2
Дом на продажу в АланииРайон: Анталья, Аланья, ФакырджалыПрекрасный отдельно стоящий дом на …
€97,397
Земельные участки в Аланья, Турция
Земельные участки
Аланья, Турция
Площадь 10 221 м²
Этаж 1/1
Земельный участок в деревне в GAZİPAŞAРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаНа территории около 10…
€73,473
Земельные участки в Мраморноморский регион, Турция
Земельные участки
Мраморноморский регион, Турция
ОТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ, 2-Й СТЕПЕНЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ САЙТА В СУЛТАНАМЕТЕ Уважаемые…
€1,42 млн
Земельные участки в Uezuemlue, Турция
Земельные участки
Uezuemlue, Турция
Площадь 6 000 м²
Этаж 2/2
Земельный участок с домом в красивейшем месте в UzunözРайон: Анталья, Аланья, УзунёзЗемельны…
€353,353
Земельные участки с видом на море в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
Площадь 2 722 м²
Этаж 1/1
Земельный участок под строительство в BEKTAŞРайон: Анталья, Аланья, БекташРасстояние до моря…
€1,21 млн
Земельные участки в Sapadere, Турция
Земельные участки
Sapadere, Турция
Площадь 9 589 м²
Этаж 1/1
Земельный участок в районе YalçıРайон: Анталья, Аланья, ЯлчыЗемельный участок в районе Yalçı…
€275,275
Земельные участки с видом на море в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
Площадь 672 м²
Этаж 1/1
Участок земли под виллу с шикарным видом в İNCEKUMРайон: Анталья, Аланья, ИнджекумРасстояние…
€357,858
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом в Incebel, Турция
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом
Incebel, Турция
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
Земельный Участок под Застройку с Открытым Видом на Море и Бухту в Каше, Калкан Земля, входя…
€967,451
Realting.com
Перейти