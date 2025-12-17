Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Tepebaşı
  4. Коммерческая
  5. Офис

Офисы в Tepebasi, Турция

коммерческая недвижимость
2 объекта найдено
Офис 75 м² в Tepebasi, Турция
Офис 75 м²
Tepebasi, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3
$5,29 млн
Офис 160 м² в Tepebasi, Турция
Офис 160 м²
Tepebasi, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
$7,05 млн
