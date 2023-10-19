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Коммерческая недвижимость в Tarsus, Турция

1 объект найдено
Коммерческая 8 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Tarsus, Турция
Коммерческая 8 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Tarsus, Турция
Комнаты 8
Площадь 460 м²
Этаж 16/18
Офисы с Видом на Порт в Мерсине, в Шаговой Доступности от Всей Инфраструктуры Мерсин – это р…
€1,31 млн
Realting.com
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