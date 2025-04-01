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Виллы в Sincan, Турция

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2 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Sincan, Турция
Вилла 3 комнаты
Sincan, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Роскошные Дома с Видом на Озеро в Охраняемом Комплексе в Синджане, Анкара Элитные дома распо…
$146,819
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Вилла 5 комнат в Sincan, Турция
Вилла 5 комнат
Sincan, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Роскошные Дома с Видом на Озеро в Охраняемом Комплексе в Синджане, Анкара Элитные дома распо…
$213,160
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Параметры недвижимости в Sincan, Турция

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