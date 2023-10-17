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Многоуровневые квартиры в Силиври, Турция

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Силиври, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Силиври, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 14
Проект расположен в Кагытхане, в центре города 1+1 квадрат 70m- 77 m2 180.000 USD –…
€170,544
Realting.com
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