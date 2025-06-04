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Снять квартиру посуточно в Средиземноморском регионе, Турция

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2 объекта найдено
Сердце Обa – Апартаменты с видом на бассейн и южной ориентацией в комплексе 5★ в Средиземноморский регион, Турция
Сердце Обa – Апартаменты с видом на бассейн и южной ориентацией в комплексе 5★
Средиземноморский регион, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/5
Просыпайтесь с видом на сверкающий голубой бассейн и наслаждайтесь золотым солнцем Средиземн…
Цена по запросу
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Аренда 2+1 в Аланья, Турция
Аренда 2+1
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 8/12
2+1 с ремонтом, балкон застеклен, 40 км от аэропорта, 1000 метров от моря, холодильник, стир…
$36
за сутки
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