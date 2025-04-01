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Коммерческая недвижимость в Seydikemer, Турция

1 объект найдено
Магазин 65 м² в Seydikemer, Турция
Магазин 65 м²
Seydikemer, Турция
Площадь 65 м²
Количество этажей 3
Магазин, подходящий для инвестиций, в Сейдикемере, Мугла. Магазин в Мугле, Сейдикемер, наход…
$132,681
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Рейтинг 4.9 / 5:
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