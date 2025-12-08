Показать объекты на карте Показать объекты списком
Снять квартиру на долгий срок в Серике, Турция

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Серик, Турция
Квартира 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Меблированная квартира в аренду в комплексе с бассейном в Белеке, рядом с объектами инфрастр…
$463
в месяц
