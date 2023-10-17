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Sekerhane Mahallesi
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Пентхаусы в Sekerhane Mahallesi, Турция
Аланья
28
Пентхаус
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28 объектов найдено
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аланья, Турция
3
2
126 м²
5/6
Апартаменты в новом комплексе в непосредственной близости к лучшему пляжу Алании – Клеопатра…
€340,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
4
2
190 м²
3/4
Стильные Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Тепе, Алания Стильные квартиры расположены в…
€330,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Аланья, Турция
5
3
170 м²
5/5
Район Обагель. Подходит под гражданство.
€520,000
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Пентхаус 2 спальни с садом, с Pool, с chicken furniture
Аланья, Турция
2
95 м²
Современный жилой комплекс удачно расположен в центральной части популярного курортного райо…
€299,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с Lift
Аланья, Турция
2
111 м²
Комплекс расположен в Алании, в самом центре района Махмутлар. Махмутлар стал излюбленным ме…
€250,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аланья, Турция
3
3
105 м²
1/2
Элитный комплекс в Конаклы Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс со собстве…
€245,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Аланья, Турция
4
2
140 м²
5/5
▪️ПРОДАЖА▪️ 📍Кестель ✔️дуплекс 3+1 140 кв.м. 2 больших балкона ✔️ открытый и крыты…
€260,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аланья, Турция
3
2
135 м²
5/5
▪️ПРОДАЖА▪️ 📍Кестель ✔️дуплекс 2+1 5 этаж 135 кв.м 2 санузла , балкон и терраса , …
€179,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
5
4
215 м²
ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ДВА ПЕНТХАУСА!
Цена по запросу
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Аланья, Турция
5
3
240 м²
Махмутлар Дуплекс 4+1 Deniz ve Dağ Manzaralı 3 Banyo / 3 WC Daire içinde Özel Sauna 2 Balkon…
€160,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с террасой
Аланья, Турция
4
350 м²
KONAK RESORT, ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ КВАРТИРА dublex garden, 3+1, 350 мкв, з санузла, полностью с м…
€350,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Аланья, Турция
3
140 м²
6
место: Махмутлар планировка 2+1, отдельная кухня, дуплекс этаж: 6, площадь :140 м.2 3 сан…
€84,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с сауной
Аланья, Турция
3
170 м²
место: Кестель Garden Duplex планировка 2+1 вид на бассейн и море площадь :170 м.2 до моря: …
€130,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Аланья, Турция
5
2
Тип недвижимости: квартира-дуплекс. Категория: вторичка. Расположение: Алания, район пляжа К…
€120,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с террасой
Аланья, Турция
3
2
170 м²
2
Тип недвижимости: квартира (дупоекс гарлен) Категория: вторичка. Расположение: Алания, район…
€137,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с видом на море
Аланья, Турция
3
2
125 м²
7
Тип недвижимости: квартира (дуплекс) Категория: новое. Расположение: Алания, район Махмутлар…
€124,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с террасой
Аланья, Турция
5
2
250 м²
6
Тип недвижимости: квартира-дуплекс. Категория: вторичка. Расположение: Алания, район Махмутл…
€120,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с террасой
Аланья, Турция
5
2
280 м²
2
Тип недвижимости: квартира-дуплекс. Категория: новая. Расположение: Алания, район Terras. Ст…
€109,000
Рекомендовать
Пентхаус 5 спален с сауной
Аланья, Турция
6
3
300 м²
9
Пентхаус 5+1 в двух уровнях, 300 мкв. Шикарная квартира для большой семьи на 8 и 9-м этажах,…
€150,000
Рекомендовать
Пентхаус 5 спален с сауной
Аланья, Турция
6
2
300 м²
9
Продается роскошная квартира в двух уровнях, верхние 8 и 9 этажи 9-ти этажного дома в резиде…
€145,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с сауной
Аланья, Турция
4
3
200 м²
9
Квартира 3+1: салон + кухня (американская планировка) очень просторная + 3 спальни + 3 сануз…
€75,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Аланья, Турция
4
2
220 м²
11
€105,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Аланья, Турция
5
3
240 м²
11
Прекрасная Квартира в двух уровнях - пентхаус, 4+1, 240 квм. Кухня + салон (американская пла…
€90,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Аланья, Турция
4
3
240 м²
11
Прекрасная Квартира в двух уровнях - пентхаус, 3+1, 240 квм. Кухня + салон (американская пла…
€155,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Аланья, Турция
4
3
220 м²
10
Прекрасная Квартира в двух уровнях - пентхаус, 3+1, 220 квм. Кухня + салон (американская пла…
€76,500
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с сауной
Аланья, Турция
2
1
68 м²
1
Продается квартира 1+1 Салон, совмещенный с кухней (американская планировка) +1 спальня + с…
€37,840
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Пентхаус 4 спальни с видом на море
Аланья, Турция
5
3
230 м²
10
Роскошный пентхаус по сниженной цене от Застройщика. Квартира в 2-х уровнях, 4+1. Американск…
€134,500
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с видом на море
Аланья, Турция
5
3
245 м²
10
Роскошный пентхаус по сниженной цене от Застройщика. Квартира в 2-х уровнях, 4+1, с новой ме…
€159,000
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Параметры недвижимости в Sekerhane Mahallesi, Турция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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