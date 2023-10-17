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Пентхаусы в Sekerhane Mahallesi, Турция

Аланья
28
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28 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Аланья, Турция
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 5/6
Апартаменты в новом комплексе в непосредственной близости к лучшему пляжу Алании – Клеопатра…
€340,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 3/4
Стильные Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Тепе, Алания Стильные квартиры расположены в…
€330,000
Пентхаус 4 спальни в Аланья, Турция
Пентхаус 4 спальни
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 5/5
Район Обагель. Подходит под гражданство.
€520,000
Пентхаус 2 спальни с садом, с Pool, с chicken furniture в Аланья, Турция
Пентхаус 2 спальни с садом, с Pool, с chicken furniture
Аланья, Турция
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Современный жилой комплекс удачно расположен в центральной части популярного курортного райо…
€299,000
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с Lift в Аланья, Турция
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с Lift
Аланья, Турция
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Комплекс расположен в Алании, в самом центре района Махмутлар. Махмутлар стал излюбленным ме…
€250,000
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Аланья, Турция
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Этаж 1/2
Элитный комплекс в Конаклы Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс со собстве…
€245,000
Пентхаус 3 спальни в Аланья, Турция
Пентхаус 3 спальни
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 5/5
▪️ПРОДАЖА▪️ 📍Кестель  ✔️дуплекс 3+1  140 кв.м. 2 больших балкона  ✔️ открытый и крыты…
€260,000
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Аланья, Турция
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 5/5
▪️ПРОДАЖА▪️ 📍Кестель  ✔️дуплекс 2+1   5 этаж 135 кв.м  2 санузла , балкон и терраса , …
€179,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 215 м²
ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ДВА ПЕНТХАУСА!
Цена по запросу
Пентхаус 4 спальни в Аланья, Турция
Пентхаус 4 спальни
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Махмутлар Дуплекс 4+1 Deniz ve Dağ Manzaralı 3 Banyo / 3 WC Daire içinde Özel Sauna 2 Balkon…
€160,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с террасой в Аланья, Турция
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с террасой
Аланья, Турция
Комнаты 4
Площадь 350 м²
KONAK RESORT, ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ КВАРТИРА dublex garden, 3+1, 350 мкв, з санузла, полностью с м…
€350,000
Пентхаус 2 спальни в Аланья, Турция
Пентхаус 2 спальни
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 6
место: Махмутлар планировка 2+1, отдельная кухня, дуплекс этаж: 6, площадь :140 м.2 3 сан…
€84,000
Пентхаус 2 спальни с сауной в Аланья, Турция
Пентхаус 2 спальни с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 170 м²
место: Кестель Garden Duplex планировка 2+1 вид на бассейн и море площадь :170 м.2 до моря: …
€130,000
Пентхаус 4 спальни в Аланья, Турция
Пентхаус 4 спальни
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Тип недвижимости: квартира-дуплекс. Категория: вторичка. Расположение: Алания, район пляжа К…
€120,000
Пентхаус 2 спальни с террасой в Аланья, Турция
Пентхаус 2 спальни с террасой
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Тип недвижимости: квартира (дупоекс гарлен) Категория: вторичка. Расположение: Алания, район…
€137,000
Пентхаус 2 спальни с видом на море в Аланья, Турция
Пентхаус 2 спальни с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 7
Тип недвижимости: квартира (дуплекс) Категория: новое. Расположение: Алания, район Махмутлар…
€124,000
Пентхаус 4 спальни с террасой в Аланья, Турция
Пентхаус 4 спальни с террасой
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 6
Тип недвижимости: квартира-дуплекс. Категория: вторичка. Расположение: Алания, район Махмутл…
€120,000
Пентхаус 4 спальни с террасой в Аланья, Турция
Пентхаус 4 спальни с террасой
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Тип недвижимости: квартира-дуплекс. Категория: новая. Расположение: Алания, район Terras. Ст…
€109,000
Пентхаус 5 спален с сауной в Аланья, Турция
Пентхаус 5 спален с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 9
Пентхаус 5+1 в двух уровнях, 300 мкв. Шикарная квартира для большой семьи на 8 и 9-м этажах,…
€150,000
Пентхаус 5 спален с сауной в Аланья, Турция
Пентхаус 5 спален с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 9
Продается роскошная квартира в двух уровнях, верхние 8 и 9 этажи 9-ти этажного дома в резиде…
€145,000
Пентхаус 3 спальни с сауной в Аланья, Турция
Пентхаус 3 спальни с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 9
Квартира 3+1: салон + кухня (американская планировка) очень просторная + 3 спальни + 3 сануз…
€75,000
Пентхаус 3 спальни в Аланья, Турция
Пентхаус 3 спальни
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 11
€105,000
Пентхаус 4 спальни в Аланья, Турция
Пентхаус 4 спальни
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 11
Прекрасная Квартира в двух уровнях - пентхаус, 4+1, 240 квм. Кухня + салон (американская пла…
€90,000
Пентхаус 3 спальни в Аланья, Турция
Пентхаус 3 спальни
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 11
Прекрасная Квартира в двух уровнях - пентхаус, 3+1, 240 квм. Кухня + салон (американская пла…
€155,000
Пентхаус 3 спальни в Аланья, Турция
Пентхаус 3 спальни
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 10
Прекрасная Квартира в двух уровнях - пентхаус, 3+1, 220 квм. Кухня + салон (американская пла…
€76,500
Пентхаус 1 спальня с сауной в Аланья, Турция
Пентхаус 1 спальня с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Продается квартира 1+1 Салон, совмещенный с кухней (американская планировка) +1 спальня + с…
€37,840
Пентхаус 4 спальни с видом на море в Аланья, Турция
Пентхаус 4 спальни с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 10
Роскошный пентхаус по сниженной цене от Застройщика. Квартира в 2-х уровнях, 4+1. Американск…
€134,500
Пентхаус 4 спальни с видом на море в Аланья, Турция
Пентхаус 4 спальни с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 10
Роскошный пентхаус по сниженной цене от Застройщика. Квартира в 2-х уровнях, 4+1, с новой ме…
€159,000

Параметры недвижимости в Sekerhane Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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