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Дуплексы в Sekerhane Mahallesi, Турция
Аланья
940
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940 объектов найдено
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Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
4
3
150 м²
Стильные Квартиры в Алании в Комплексе Отельного Типа. Стильные квартиры находятся в комплек…
€240,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
5
3
180 м²
Стильные Квартиры в Алании в Комплексе Отельного Типа. Стильные квартиры находятся в комплек…
€335,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Аланья, Турция
3
3
209 м²
4
Видовой комплекс премиум класса в Бекташе Представляем Вашему вниманию видовой компле…
€450,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Аланья, Турция
3
2
110 м²
4/5
Дуплекс 2+1 в 350 м от Клеопатры в Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс …
€467,500
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Аланья, Турция
5
3
230 м²
4
Техника в подарок во всех дуплексах. Новый комплекс в Бекташе Техника: 5 кондиционеро…
€600,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Аланья, Турция
3
2
130 м²
2/3
Дуплекс 2+1 в 100 м от Клеопатры в Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс …
€209,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Аланья, Турция
4
2
165 м²
3/4
Дуплекс 3+1 в центре Алании Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 3+1 в …
€286,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
5
2
220 м²
6/7
Дуплекс 4+1 в центре Алании Рады Вам представить дуплекс 4+1 в уютном жилом комплексе…
€281,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Аланья, Турция
3
140 м²
3/4
Дуплекс 2+1 в 300 м от Клеопатры в Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс …
€390,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Аланья, Турция
4
2
180 м²
9/10
Дуплекс 3+1 в центре Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном ж…
€358,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
4
2
180 м²
1/5
Дуплекс 3+1 в центре Алании Рады Вам представить дуплекс 3+1 в современном жилом комп…
€294,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
4
2
200 м²
8/9
Дуплекс 3+1 в центре Алании Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 3+1 в …
€429,000
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Аланья, Турция
2
65 м²
1/6
Дуплекс 1+1 в 50 м от Клеопатры в Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс 1…
€204,000
Рекомендовать
Дуплекс
Аланья, Турция
Компания Stay Property предлагает апартаменты 3+1 с отдельной кухней в центре Алании.Общая п…
€395,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
5
5
215 м²
Квартиры на 1-м Этаже и Пентхаусы-Дуплексы в Аланье, Бекташ. Новые квартиры расположены в ра…
€460,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
4
5
228 м²
Квартиры на 1-м Этаже и Пентхаусы-Дуплексы в Аланье, Бекташ. Новые квартиры расположены в ра…
€450,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
3
2
120 м²
3
Шикарная Недвижимость в 500 м от Знаменитого Пляжа Клеопатры в Аланье, Анталия Аланья – очар…
€329,000
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Дуплекс
Аланья, Турция
Выставлена на продажу квартира-пентхаус в центре Алании.Планировка квартиры 4+1, общая площа…
€315,000
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Дуплекс
Аланья, Турция
Выставлена на продажу квартира-пентхаус в центре Алании.Планировка квартиры 2+1, общая площа…
€300,000
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Дуплекс
Аланья, Турция
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании.В жилом комплексе представлены …
€485,000
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Дуплекс
Аланья, Турция
Компания Stay Property предлагает пентхаус 3+1 в центре Алании.Общая площадь 310 м 2, рассто…
Цена по запросу
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Дуплекс
Аланья, Турция
Выставлены на продажу двухуровневые апартаменты в центре Алании.Планировка дуплекса 4+1, общ…
€610,000
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Дуплекс
Аланья, Турция
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены…
€425,000
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Дуплекс
Аланья, Турция
Компания Stay Property предлагает двухуровневые апартаменты в центре Алании. Планировка квар…
€320,000
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Дуплекс
Аланья, Турция
Компания Stay Property предлагает новый пентхаус 3+1 в центре Аланьи. Площадь апартаментов 1…
€543,000
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Дуплекс
Аланья, Турция
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены…
€450,000
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Дуплекс
Аланья, Турция
Компания Stay Property предлагает двухуровневые апартаменты 4+1 в центре Алании.Общая площад…
€350,000
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Дуплекс 2 спальни
Аланья, Турция
2
1
124 м²
Начало строительства 01.11.2022. Окончание строительства 01.11.2023. При первон…
€310,000
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Дуплекс
Аланья, Турция
Выставлена на продажу квартира в центре Алании.Планировка квартиры 2+1, общая площадь 117 м2…
Цена по запросу
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Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
4
120 м²
2/2
Премиальный меблированный дуплекс 3+1 с роскошным панорамным видом Район: Анталья, Аланья, К…
€275,000
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