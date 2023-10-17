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Дуплексы в Sekerhane Mahallesi, Турция

Аланья
940
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940 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Стильные Квартиры в Алании в Комплексе Отельного Типа. Стильные квартиры находятся в комплек…
€240,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Стильные Квартиры в Алании в Комплексе Отельного Типа. Стильные квартиры находятся в комплек…
€335,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Аланья, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Количество этажей 4
Видовой комплекс премиум класса в Бекташе Представляем Вашему вниманию видовой компле…
€450,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Аланья, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 4/5
Дуплекс 2+1 в 350 м от Клеопатры в Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс …
€467,500
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Аланья, Турция
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 4
Техника в подарок во всех дуплексах. Новый комплекс в Бекташе Техника: 5 кондиционеро…
€600,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Аланья, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/3
Дуплекс 2+1 в 100 м от Клеопатры в Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс …
€209,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Аланья, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 3/4
Дуплекс 3+1 в центре Алании Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 3+1 в …
€286,000
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Аланья, Турция
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 6/7
Дуплекс 4+1 в центре Алании Рады Вам представить дуплекс 4+1 в уютном жилом комплексе…
€281,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Аланья, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Этаж 3/4
Дуплекс 2+1 в 300 м от Клеопатры в Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс …
€390,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Аланья, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 9/10
Дуплекс 3+1 в центре Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном ж…
€358,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Аланья, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 1/5
Дуплекс 3+1 в центре Алании Рады Вам представить дуплекс 3+1 в современном жилом комп…
€294,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Аланья, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 8/9
Дуплекс 3+1 в центре Алании Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 3+1 в …
€429,000
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Аланья, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/6
Дуплекс 1+1 в 50 м от Клеопатры в Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс 1…
€204,000
Дуплекс в Аланья, Турция
Дуплекс
Аланья, Турция
Компания Stay Property предлагает апартаменты 3+1 с отдельной кухней в центре Алании.Общая п…
€395,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 215 м²
Квартиры на 1-м Этаже и Пентхаусы-Дуплексы в Аланье, Бекташ. Новые квартиры расположены в ра…
€460,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 228 м²
Квартиры на 1-м Этаже и Пентхаусы-Дуплексы в Аланье, Бекташ. Новые квартиры расположены в ра…
€450,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Шикарная Недвижимость в 500 м от Знаменитого Пляжа Клеопатры в Аланье, Анталия Аланья – очар…
€329,000
Дуплекс в Аланья, Турция
Дуплекс
Аланья, Турция
Выставлена на продажу квартира-пентхаус в центре Алании.Планировка квартиры 4+1, общая площа…
€315,000
Дуплекс в Аланья, Турция
Дуплекс
Аланья, Турция
Выставлена на продажу квартира-пентхаус в центре Алании.Планировка квартиры 2+1, общая площа…
€300,000
Дуплекс в Аланья, Турция
Дуплекс
Аланья, Турция
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании.В жилом комплексе представлены …
€485,000
Дуплекс в Аланья, Турция
Дуплекс
Аланья, Турция
Компания Stay Property предлагает пентхаус 3+1 в центре Алании.Общая площадь 310 м 2, рассто…
Цена по запросу
Дуплекс в Аланья, Турция
Дуплекс
Аланья, Турция
Выставлены на продажу двухуровневые апартаменты в центре Алании.Планировка дуплекса 4+1, общ…
€610,000
Дуплекс в Аланья, Турция
Дуплекс
Аланья, Турция
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены…
€425,000
Дуплекс в Аланья, Турция
Дуплекс
Аланья, Турция
Компания Stay Property предлагает двухуровневые апартаменты в центре Алании. Планировка квар…
€320,000
Дуплекс в Аланья, Турция
Дуплекс
Аланья, Турция
Компания Stay Property предлагает новый пентхаус 3+1 в центре Аланьи. Площадь апартаментов 1…
€543,000
Дуплекс в Аланья, Турция
Дуплекс
Аланья, Турция
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены…
€450,000
Дуплекс в Аланья, Турция
Дуплекс
Аланья, Турция
Компания Stay Property предлагает двухуровневые апартаменты 4+1 в центре Алании.Общая площад…
€350,000
Дуплекс 2 спальни в Аланья, Турция
Дуплекс 2 спальни
Аланья, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Начало строительства    01.11.2022. Окончание строительства     01.11.2023. При первон…
€310,000
Дуплекс в Аланья, Турция
Дуплекс
Аланья, Турция
Выставлена на продажу квартира в центре Алании.Планировка квартиры 2+1, общая площадь 117 м2…
Цена по запросу
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
Премиальный меблированный дуплекс 3+1 с роскошным панорамным видом Район: Анталья, Аланья, К…
€275,000

Параметры недвижимости в Sekerhane Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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