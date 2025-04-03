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Купить жилую недвижимость в Seferihisar, Турция

1 объект найдено
Дом 10 комнат в Seferihisar, Турция
Дом 10 комнат
Seferihisar, Турция
Число комнат 10
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 2 367 м²
Этаж 1/2
Меблированный особняк в Измире, Сеферихисар, Сыгаджик, рядом с яхтенной пристанью Резиденция…
$15,74 млн
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов