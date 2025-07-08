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Коммерческая недвижимость в Шавшат, Турция

1 объект найдено
Коммерческое помещение 404 м² в Cevizli, Турция
Коммерческое помещение 404 м²
Cevizli, Турция
Площадь 404 м²
Эти офисы премиум-класса расположены в Мальтепе, Стамбул, на анатолийской стороне города. Из…
$1,46 млн
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