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Купить жилую недвижимость в Sariz, Турция

квартиры
3
4 объекта найдено
Квартира в Sariz, Турция
Квартира
Sariz, Турция
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Отправьтесь в путешествие, где ваши мечты сбываются в нашем новом проекте вилл в Анталии/Ала…
$1,47 млн
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Дом 4 комнаты в Sariz, Турция
Дом 4 комнаты
Sariz, Турция
Число комнат 4
Площадь 259 м²
$567,562
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Квартира 1 спальня в Sariz, Турция
Квартира 1 спальня
Sariz, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Современные апартаменты с видом на море в Эсентепе, Северный Кипр Исследуйте роскошные апар…
$143,555
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Квартира в Sariz, Турция
Квартира
Sariz, Турция
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Роскошная вилла с видом на море в Бекташе-Аланья. Вилла на продажу расположена в районе Бек…
$1,41 млн
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Параметры недвижимости в Sariz, Турция

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