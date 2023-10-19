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Пентхаусы в Сарыер, Турция

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3 объекта найдено
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Сарыер, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сарыер, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 297 м²
Этаж 5/5
Квартиры в Стамбуле на Побережье Района Сарыер в Окружении Леса. Великолепные квартиры в Сар…
€854,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Сарыер, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сарыер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 186 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Стамбуле на Побережье Района Сарыер в Окружении Леса. Великолепные квартиры в Сар…
€632,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Сарыер, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сарыер, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Роскошном Комплексе с Видом на Босфор в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле расположены…
€2,46 млн
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