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Дуплексы в Санджактепе, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в Санджактепе, Турция
Дуплекс 5 комнат
Санджактепе, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 324 м²
Квартиры в живописном комплексе недалеко от метро в Стамбуле, Санджактепе Санджактепе – один…
$733,541
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