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Квартиры с садом в Самсуне, Турция

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Бафра, Турция
Квартира 3 спальни
Бафра, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Эксклюзивные апартаменты Beachfront в Бафра, Искеле, Северный Кипр предлагает средиземноморс…
$316,897
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Квартира 1 спальня в Esentepe, Турция
Квартира 1 спальня
Esentepe, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Апартаменты Seafront в Эсентепе, Гирне, Северный Кипр Гирне, известный как жемчужина Северно…
$218,229
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Квартира 1 спальня в Esentepe, Турция
Квартира 1 спальня
Esentepe, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Современные апартаменты Sea-View в Эсентепе, Северный Кипр Исследуйте роскошные апартаменты …
$159,029
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