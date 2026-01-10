Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Османие
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Османии, Турция

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Османие, Турция
Квартира 3 комнаты
Османие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 8/14
Откройте для себя KUZEY Massar - роскошный шедевр Sea-View в Стамбуле 🏗️⛵ Премиальный жилой …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Османие, Турция
Квартира 4 комнаты
Османие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 7/14
Откройте для себя KUZEY Massar - роскошный шедевр Sea-View в Стамбуле 🏗️⛵ Премиальный жилой …
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Османии, Турция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти