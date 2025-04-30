Жилой комплекс Готовые квартиры 1+1 и 2+1 в элитном комплексе Yekta Kingdom Premium.

В продаже квартиры в комплексе Yekta Kingdom Premium:
с одной спальней (1+1), площадью 68 м2.
с двумя спальнями (2+1), площадью 124 м2.
Самый грандиозный и впечатляющий по своей масштабности проекта города Аланьи. На участке площадью 3 гектара будет возведена жилая резиденция, которая станет новым символом района Махмутлар.
Это элитный жилой комплекс, расположенный на побережье Средиземного моря, в самой теплой части Турции. Он является воплощением нашего многолетнего опыта качественного строительства.
Расположение проекта соответствует статусу премиального жилого комплекса: небольшая удаленность от моря, близость к центру города и наличие поблизости супермаркетов, аптек, банков, кафе и социальных объектов.
Комплекс представляет собой дома в современном стиле, с качественной художественной подсветкой. Сдержанные и лаконичные фасады благородных теплых оттенков с панорамным остеклением. Каскадное расположение блоков жилого комплекса предполагает неповторимые виды практически из каждой квартиры!
Жилой комплекс будет располагаться в окружении великолепной природы средиземноморья, а территория будет утопать в зелени! Сад комплекса ничуть не уступает дворцовым паркам - будет разбито множество клумб, дорожек, водоемов и установлены фонтаны.
Центральной осью территории будет проходить свето-динамический музыкальный фонтан! Вдоль него расположится прогулочная дорожка, ведущая к центру садового ансамбля – бассейну инфинти. По левую и правую сторону от музыкального фонтана будут также расположены большие бассейны и зоны отдыха с джакузи, шезлонгами, беседками и лаунжи с балдахинами. Завершать зону сада будут композиция из тропических растений, площадка для мини-гольфа и кинотеатр под открытым небом!
В северной части, за основной садовой территорией будет расположен большой аквапарк с различными горками, бассейн с искусственной волной. Для занятий спортом будут представлены два теннисных корта и детский веревочный парк.
Для проведения досуга будет обустроена зона барбекю со столами и амфитеатр для праздничных мероприятий. И большой зал для торжественных событий в одном из блоков комплекса.
Закрытая территория комплекса и охрана обеспечит безопасный отдых для взрослых и детей.
В проекте предусмотрена подземная парковка на 300 мест. Безопасность обеспечит современная система видеонаблюдения, территорию комплекса будет обслуживать штат сотрудников, которые будут следить за порядком и чистотой в комплексе, а так же решать текущие бытовые вопросы жителей.
Придомовая территория будет благоустроена по высочайшему классу и станет комфортной и безопасной средой для отдыха жителей всех возрастов.
Завершение строительства: 1-й квартал 2025 года.
Основные характеристики:
Инфраструктура:
Активные Зоны Отдыха
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