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  4. Жилой комплекс Готовые квартиры 1+1 и 2+1 в элитном комплексе Yekta Kingdom Premium.

Жилой комплекс Готовые квартиры 1+1 и 2+1 в элитном комплексе Yekta Kingdom Premium.

Махмутлар, Турция
от
$190,987
BTC
2.2717573
ETH
119.0725149
USDT
188 826.3029626
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
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Описание Описание
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ID: 26237
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

В продаже квартиры в комплексе Yekta Kingdom Premium:

с одной спальней (1+1), площадью 68 м2.
с двумя спальнями (2+1), площадью 124 м2.

Самый грандиозный и впечатляющий по своей масштабности проекта города Аланьи. На участке площадью 3 гектара будет возведена жилая резиденция, которая станет новым символом района Махмутлар.

Это элитный жилой комплекс, расположенный на побережье Средиземного моря, в самой теплой части Турции. Он является воплощением нашего многолетнего опыта качественного строительства.

Расположение проекта соответствует статусу премиального жилого комплекса: небольшая удаленность от моря, близость к центру города и наличие поблизости супермаркетов, аптек, банков, кафе и социальных объектов.

Комплекс представляет собой дома в современном стиле, с качественной художественной подсветкой. Сдержанные и лаконичные фасады благородных теплых оттенков с панорамным остеклением. Каскадное расположение блоков жилого комплекса предполагает неповторимые виды практически из каждой квартиры!

Жилой комплекс будет располагаться в окружении великолепной природы средиземноморья, а территория будет утопать в зелени! Сад комплекса ничуть не уступает дворцовым паркам  -  будет разбито множество клумб, дорожек, водоемов и установлены фонтаны.

Центральной осью территории будет проходить свето-динамический музыкальный фонтан! Вдоль него расположится прогулочная дорожка, ведущая к центру садового ансамбля – бассейну инфинти. По левую и правую сторону от музыкального фонтана будут также расположены большие бассейны и зоны отдыха с джакузи, шезлонгами, беседками и лаунжи с балдахинами. Завершать зону сада будут композиция из тропических растений, площадка для мини-гольфа и кинотеатр под открытым небом!

В северной части, за основной садовой территорией будет расположен большой аквапарк с различными горками, бассейн с искусственной волной. Для занятий спортом будут представлены  два теннисных корта и детский веревочный парк.

Для проведения досуга будет обустроена зона барбекю со столами и амфитеатр для праздничных мероприятий. И большой зал для торжественных событий в одном из блоков комплекса.

Закрытая территория комплекса и охрана обеспечит безопасный отдых для взрослых и детей.

В проекте предусмотрена подземная парковка на 300 мест. Безопасность обеспечит современная система видеонаблюдения, территорию комплекса будет обслуживать штат сотрудников, которые будут следить за порядком и чистотой в комплексе, а так же решать текущие бытовые вопросы жителей.

Придомовая территория будет благоустроена по высочайшему классу и станет комфортной и безопасной средой для отдыха жителей всех возрастов.

Завершение строительства: 1-й квартал 2025 года.
 

Основные характеристики: 

  • Биде встроено в унитаз
  • Вся бытовая техника
  • Гипсокартонные потолки
  • Допуск по индивидуальным чип-картам
  • Душевая кабина
  • Красивый вид
  • Мебель для ванной
  • Межкомнатные двери
  • Панорамные окна
  • Подогрев пола в ванной
  • Подогрев пола во всех комнатах
  • Подготовка под рольставни
  • Точечное освещение
  • Спутниковое телевидение
  • Фильтр питьевой воды на вводе
  • Чистовая отделка
  • Хамам на территории
  • Спа центр
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Тропический душ
  • Комната для отдыха


Инфраструктура:

  • Вход по карточкам на территорию комплекса
  • Система охраны
  • Благоустроенная зеленая территория
  • Музыкальные фонтаны
  • Sky way – парящий  мост.
  • 2 открытых бассейна
  • İnfinity бассейн
  • 8 джакузи
  • 4 бассейна для малышей до 3 лет
  • Благоустроенные зоны отдыха с навесом от солнца
  • Беседки
  • Зеленая зона отдыха
  • Тропический сад
  • Прогулочная зона с миниатюрами
  • Кинотеатр под открытым небом
  • Зона отдыха с гамаками
  • Закрытая парковка на 300 мест
  • Лифты и экскалаторы для перемещения по территории
  • Туалеты и душевые на территории всего комплекса

Активные Зоны Отдыха

  • Аквапарк для взрослых
  • Аквапарк для детей
  • Бассейн с искуственной волной
  • Сплаш зона (Сухой фонтан)
  • Зоны барбекю на 200 мест
  • Зона для проведения мероприятий
  • Детский мини клуб (cо сценой , кухней и местом для фото зоны)
  • Спортивные Тренажеры на открытой теретории
  • Открытая детская площадка с горками и качелями
  • Веревочный парк
  • Шахматный парк
  • Настольный теннис
  • Минигольф
  • 2 теннисных корта
  • Мультикорт


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция

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Жилой комплекс Готовые квартиры 1+1 и 2+1 в элитном комплексе Yekta Kingdom Premium.
Махмутлар, Турция
от
$190,987
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