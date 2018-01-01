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Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Оба, Турция

Алания, Турция
от
€178,200
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О комплексе

Резиденция располагает бассейном, детской площадкой, зоной отдыха, зоной барбекю, парковкой, круглосуточной охраной, фитнес-залом, бильярдной, детской игровой комнатой.

Окончание строительства - июнь 2023 года.

Особенности квартир
  • Видеодомофон
  • Беспроводной интернет
  • Центральная спутниковая система
  • Плиточный пол
  • Двойные стеклопакеты
  • Кухонная мебель
  • Стальная входная дверь
Расположение и объекты поблизости
  • Больницы - 2,5 км
  • Море - 3,5 км
  • Центр города - 5 км
  • Аэропорт Газипаша - 35 км
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Алания, Турция
от
€178,200
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