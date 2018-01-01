Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Оба, Турция

Резиденция располагает бассейном, зоной отдыха, детской площадкой, парковкой.
Окончание строительства - 2023 год.
Особенности квартир
Видеодомофон
Беспроводной интернет
Центральная спутниковая система
Плиточный пол
Двойные стеклопакеты
Кухонная мебель
Стальная входная дверь
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Море - 1 км
Центр города - 5 км
Аэропорт Газипаша - 35 км
Аэропорт Антальи - 140 км
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PARADISE GARDEN 1 - элитный малоэтажный жилой комплекс, который расположен в престижном, современном районе Алании — Оба.
Оба – это ближайший к центру города район Алании, всего за 10 минут на автобусе вы сможете доехать до центральной части города. Уютную атмосферу создают красивая набережная, зеленые скверы и парки, детские и спортивные площадки. Территориально район Оба расположен на побережье, пляжи отличаются чистотой, ухоженностью и экологией. Благодаря этим показателям они были награждены знаком отличия «Голубой флаг».
Оснащение квартир:
Стены отделаны гипсовой штукатуркой, подвесные потолки, на полу керамическая плитка, межкомнатные двери, металлические входные двери, окна ПВХ с двойным остеклением, встроенная кухня, полностью оборудованная ванная комната. Также, есть доступ к интернету в общественных местах и центральная спутниковая система. Во всех квартирах будут установлены кондиционеры.
Инфраструктура:
- Wi-Fi;
- барбекю;
- бассейн;
- охрана;
- генератор;
- видеонаблюдение;
- паровая баня;
- сад;
- тренажерный зал;
- хаммам.
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Жилой комплекс на побережье, в районе Картал, новом развивающемся центре Стамбула. В проекте просторные квартиры с 3-4 спальнями. На каждом этаже по 2 резиденции для тихой и спокойной атмосферы жителям. В каждой квартире есть большой балкон с видом на море.
Расположение и объекты поблизости
Поблизости расположены велосипедные и пешеходные дорожки, больницы, университеты, торговые центры, кафе и все необходимое для комфортной жизни в мегаполисе:
ТЦ Piazza Mall
Университет Marmara University
Istanbul Marine
Больница Mall Kartal
ТЦ Ritim Istanbul Mall
Парк Maltepe City
Лес Aydos
250 м до станции Marmaray
400 м до моря
2,5 км до станции метро Kadikoy
12 км до аэропорта им. Сабихи Гекчен