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Дома с бассейном в Невшехир, Турция

1 объект найдено
Дом 1 спальня с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv в Akarca, Турция
Дом 1 спальня с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv
Akarca, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
€214,500

Параметры недвижимости в Невшехир, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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