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Квартиры с бассейном в Невшехир, Турция

однокомнатные
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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с Gartennutzung в Akarca, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с Gartennutzung
Akarca, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
€143,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с Gartennutzung в Akarca, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с Gartennutzung
Akarca, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
€60,000

Параметры недвижимости в Невшехир, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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