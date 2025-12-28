Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Муратпаша
  4. Долгосрочная аренда
  5. Офис

Снять офисы на длительный срок в Муратпаше, Турция

1 объект найдено
Офис 80 м² в Муратпаша, Турция
Офис 80 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/3
Коммерческое помещение в охраняемом комплексе в Анталии, на бульваре Аспендос Этот коммерчес…
$1,167
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти