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Особняки в Milas, Турция

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1 объект найдено
Особняк 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Guelluek, Турция
Особняк 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Guelluek, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 4
Просторные Виллы для Тихой и Спокойной Жизни в Миласе, Турция Стильные виллы расположены в Г…
€1,15 млн

Параметры недвижимости в Milas, Турция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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