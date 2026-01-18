Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мезитли
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Мезитлях, Турция

Магазин Удалить
Очистить
1 объект найдено
Магазин 2 м² в Мезитли, Турция
Магазин 2 м²
Мезитли, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 м²
Этаж 1
$162,49 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти