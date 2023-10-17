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Количество комнат в Средиземноморский регион, Турция

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3 объекта найдено
Комната 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мерсин, Турция
Комната 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/11
Новый элитный комплекс в Тедже.  Квартира от собственника. 46 000 полная стоимость. Возмо…
€46,000
Комната 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Seki, Турция
Комната 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Seki, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Это наш проект, который мы начнем 01.08.2021 в Алании Демирташ Махаллеси. Наш & NBSP;проект …
Цена по запросу
Комната 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Алания, Турция
Комната 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Представьте себе дом, который постоянно развивается за счет инвестиций и растет в цене день …
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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