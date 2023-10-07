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Количество комнат с видом на море в Мраморноморский регион, Турция

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1 объект найдено
Комната 3 спальни с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Комната 3 спальни с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
€113,274

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на горы
недорогая
элитная
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