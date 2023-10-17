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Земельные участки в Мраморноморский регион, Турция

6 объектов найдено
Земельные участки в Мраморноморский регион, Турция
Земельные участки
Мраморноморский регион, Турция
€1,42 млн
Земельные участки в Мраморноморский регион, Турция
Земельные участки
Мраморноморский регион, Турция
ОТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ, 2-Й СТЕПЕНЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ САЙТА В СУЛТАНАМЕТЕ Уважаемые…
€1,42 млн
Земельные участки в Oemerli, Турция
Земельные участки
Oemerli, Турция
Основные сельскохозяйственные угодья с потенциалом животноводства: "Самая выдающаяся инвести…
€1,09 млн
Земельные участки в Мраморноморский регион, Турция
Земельные участки
Мраморноморский регион, Турция
ОТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ, 2-Й СТЕПЕНЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ САЙТА В СУЛТАНАМЕТЕ Уважаемые…
€1,42 млн
Земельные участки с c ремонтом в Akkoey, Турция
Земельные участки с c ремонтом
Akkoey, Турция
Площадь 1 316 м²
Земля под Жилую Застройку в Бурсе, Муданья, с Каркасом Виллы. Земельный участок расположен в…
€227,000
Земельные участки в Мраморноморский регион, Турция
Земельные участки
Мраморноморский регион, Турция
€52,392
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